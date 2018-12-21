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New York Times Meydanı'nda "Yılın Fotoğrafları" oylaması

New York'un Times Meydanı'nda turistler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21 Aralık 2018 Cuma 09:21
New York Times Meydanı'nda "Yılın Fotoğrafları" oylaması

NEW YORK (AA) - ABD'de New York'un çekim merkezlerinden Times Meydanı'ndaki turistler Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen turistler, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 2018'e damga vuran fotoğrafları inceledi.

Avustralya'dan yeni yıl tatili için ABD'ye gelen Thantai Liu ve Yinyin Zhao, haber kategorisinde "Gazze'ye hava saldırısı", yaşam fotoğraflarından "Tarihin içinde yüzme keyfi" ve spor dalında "Çizgide müdahale"yi oyladı.

Liu ve Zhao, Avusturalya'da Türk arkadaşları olduklarını belirterek, Türkiye denilince akıllarına "Eşsiz manzaraları, güzel kültürü ve yiyecekleri olan bir ülkenin" geldiğini söyledi.

New York'a Mali'den geldiklerini belirten Mariam Abioye and Awa Jelani de haber kategorisindeki fotoğrafların üzücü olduğunu belirterek sadece yaşam kategorisinde "İstanbul'da dolunay" ile spor kategorisinde "Kıran kırana" fotoğrafını seçti.

Almanya'dan gelen İlias Fidoupoleis ile Emma Namaj haber kategorisinde "Büyük dönüş yürüyüşü", yaşam kategorisinde "Boğaz'ın şimşekleri" ve spor fotoğraflarından "Baş başa" adlı çalışmaları beğendi.

Philadelphia'dan gelen Amerikalı çift Joe Kassas ve Janet Tajye, haber kategorisinde "Gazze'ye hava saldırısı", yaşam kategorisinde "Göktaşı yağmuru" ve spor dalında "Gomis'in sevinci" başlıklı fotoğrafları seçti.

Times Meydanı'nın vazgeçilmez figürleri olan TV ve çizgi film kahramanı karakterler de AA'nın "Yılın Fotoğrafı" oylamasına katılarak haber dalında "Kahraman itfaiyeci", yaşam dalında "Dolunay ve yerli İHA” ve spor dalında da "Kupa coşkusu" fotoğraflarını beğendi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:21
  1. Times Meydanı
  2. yerli ve yabancı turistler
  3. yılın fotoğrafları

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