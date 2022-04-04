New York Times meydanında Ramazan! Omuz omuza Teravih namazı kıldılar
ABD'deki Müslümanlar New York Times meydanında Teravih namazı kıldı. Yüzlerce Müslümanın saf tuttuğu meydanda renkli görüntüler oluştu.
Yeniakit.com.tr
İslam alemi onbir ayın sultanı Ramazan coşkusunu yaşarken, ABD'nin New York eyaletinden sürpriz bir görüntü geldi.
Yüzlerce Müslüman ABD'nin merkezinde omuz omuza
ABD'de yaşayan Müslümanlar New York Times meydanında Teravih namazı kıldı.
Kadınların da aralarında olduğu yüzlerce Müslüman, meydanda seccadeleri ile bir araya gelerek Teravih coşkusu yaşadı. Kaydedilen fotoğraf kareleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.