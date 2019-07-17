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New York Times: Erdoğan'ın tek bir hareketi ABD ve Avrupa'yı afallattı!

Amerikan New York Times gazetesi, ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 gerilimine ilişkin Washington-Ankara-Moskova hattında yaşanan gelişmeleri analiz ettiği haberde, ABD'nin uyguladığı politikalarla Türkiye'den uzaklaştığına dikkat çekilirken "Erdoğan'ın çift taraflı kurduğu ilişkilerle Avrupa ve ABD'yi afallattığı" ve "Erdoğan'ın bağımsız ve güçlü bir Türkiye için kararlı bir duruş sergilediği" anlatılıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:54
New York Times: Erdoğan'ın tek bir hareketi ABD ve Avrupa'yı afallattı!

New York Times gazetesi,S-400 savunma sistemi anlaşmasıyla, Türkiye'nin ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin nasıl şekillendiğini yazdı.

Haberde, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasıyla Ankara'nın müttefiki Washington ile ilişkilerin gerildiğini, Moskova ile ise hem ikili ilişkilerin geliştiği, hem de Suriye'deki savaşın sona ermesinde Türkiye ABD ile ters düşerken, Rusya ile ise ortaklık yaptığı belirtiliyor.

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kıyasla, Türkiye'ye daha mesafeli kaldığını, Putin'in ise ticaret ve bölgede işbirliği ile daha sıcak ilişkiler kurduğunu yazıyor.

"Erdoğan'ın çift taraflı kurduğu ilişkiler Avrupa ve ABD'yi afallatıyor"

New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği diplomasiye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan, 17 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'yi, kendine göre, Çin, Rusya, Avrupa Birliği ve ABD ile rekabete edebilecek kadar, daha güçlü, uluslararası arenada da daha bağımsız bir aktör haline getirmeye çalıştı. Bunu yaparken de, müttefiklerini yabancılaştırma pahasına, çıkarları için tarafları manipüle etmekten çekinmedi. Çift taraflı kurduğu ilişkiler ile kimin tarafını tuttuğu konusunda Avrupa ile Amerika'yı afallatıyor. Bunun yanıtı kısa, kendi tarafını tutuyor. Anlaşmanın altında yatan gerekçe, Erdoğan'ın 2016'da, aralarında Erdoğan'ın yakın arkadaşlarının da bulunduğu 200'den fazla Türk'ün öldüğü darbe girişiminden Washington'ı sorumlu tuttuğu derin devlet şüphesi olabilir."

"Erdoğan, bağımsız ve güçlü Türkiye için kararlı bir duruş sergiliyor"

New York Times, Rus hava savunma sistemi S-400'ün satın alınmasıyla ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler kopmasa da "yeniden şekillenebilir" diyor ve anlaşmanın Erdoğan'ın, "sömürgeci Batılı güçlere karşı, bağımsız ve güçlü bir Türkiye oluşturma konusundaki kararlılığını gösterdiği"yorumunu yapıyor.

"Trump Twitter'dan saldırırken, 'Putin ticaret yapalım' diyor"

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini de ele alan haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Erdoğan'a yakın davrandığına da dikkat çekiliyor: "Analistler ve Türk yetkililer, Rus liderin, çıkarlar ayrışsa da, Türklerin kaygılarını dinlemekte Amerikalılara kıyasla daha hevesli olduklarını ve Putin'in Erdoğan'a "dengi" gibi davrandığını söylüyor. Hemen hemen her sene Trump ve ABD daha katı ve mesafeli iken, Putin diyalog önerisinde bulundu. Diğer yandan Trump'ın Twitter'dan saldırıları, geçen yıl Türk lirasının değer kaybına neden oldu. Bu, Erdoğan'ın Amerika'nın kendisini baltalama girişimi olarak gördüğü örneklerden biri. Putin ise ticaretten bahsediyor. İki ülkenin çatışmanın zıt taraflarında olduğu Suriye'de bile Putin, Türkiye'yi saldırgan bir rakipten işbirliği yapan bir ortağa dönüştürmek için uğraştı."

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:54
  1. Ankara
  2. New York Times gazetesi
  3. S-400 savunma sistemi
  4. ABD
  5. Rusya
  6. trump
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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