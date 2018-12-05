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New York polisinin drone kararı gözetlenme endişelerine yol açtı

New York Polis Departmanının, acil durumlarda kullanılmak üzere bünyesine 14 drone katacağını açıklaması insan hakları savunucularının tepkisine yol açtı- Kentteki sendika ve topluluklar, özel hayatın ve suçsuz insanların da polis tarafından gözetlenmesinden endişeli

05 Aralık 2018 Çarşamba 22:07
New York polisinin drone kararı gözetlenme endişelerine yol açtı

NEW YORK (AA) - ABD'nin en büyük emniyet teşkilatı New York Polis Departmanının (NYPD), acil durumlarda kullanmak üzere bünyesine drone katacağı açıklaması, kentteki insan hakları savunucularının tepkisine yol açtı.

NYPD dün, acil durumlara müdahale edilirken kullanılmak üzere 14 dronenin bulunduğu bir filoyu bünyelerine katacaklarını açıkladı.

Dronelerin arama-kurtarma çalışmaları, trafik kazaları soruşturmaları, suç mahalli belgelerinin hazırlanması, ulaşılması zor alanlarda kanıt aranması, tehlikeli madde aramaları, büyük etkinliklerin izlenmesi, şüpheli durumlar ve diğer acil durumlarda kullanılacağı belirtildi.

- Gözetlenme endişesi doğdu

Öte yandan, açıklamada, dronelerin New Yorkluların günlük hayatını gözetlemeyeceğine dair güvence verilse de bu durum tepkilere neden oldu.

NYPD'nin yeni kararıyla, emniyet yetkililerinin elindeki droneların özellikle belediye ve polise karşı sesini yükselten suçsuz insanların da havadan izlenebileceğinden endişe edildiği kaydediliyor.

New York Temel Haklar Sendikası yöneticilerinden Christopher Dunn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "NYPD'nin drone politikası, New York'ta polisin drone kullanmasına hiçbir mantıklı kısıtlama getirmiyor. Bu politika, polise sadece havadan görülebilen siyasi eylemler ve kişisel özel davranışların görüntülerini arşivlemenin kapısını açabilir." ifadelerini kullandı.

New York Hukuki Yardım Topluluğu'ndan yapılan açıklamada da alınacak droneların sadece NYPD'nin "kontrolsüz gözetleme araçları cephanesine" bir yenisini ekleyeceği değerlendirmesine yer verildi.




Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 22:07
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