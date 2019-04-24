0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

New York polisi Müslümanların güvenliği için ramazanda ek tedbirler alacak

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:41
New York polisi Müslümanların güvenliği için ramazanda ek tedbirler alacak

NEW YORK (AA) - New York Polis Departmanınca (NYPD), ramazan ayında Müslümanların ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için ibadethanelerin çevresinde ek güvenlik tedbirleri alınacağı açıklandı.

New York Polis Komiseri James O'Neill ve beraberindeki emniyet yetkilileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

O'Neill, burada yaptığı konuşmada, ortada Müslümanlara yönelik bir tehdit olmadığını ama yine de Yeni Zelanda'da ve Sri Lanka'daki saldırılar nedeniyle ramazan ayı boyunca ibadethanelerin çevresindeki güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi.

James O'Neill, "Ramazan, ruhsal tefekkürün, inancın yenilenmesinin ve hayra bağlılığın vakti. Bunların hepsi bir insanın özgürce ve korkusuzca ibadetini yapmasına bağlı." diye konuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü Türk vatandaşı 50 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırının ardından New York polisi kentteki camilerin etrafında alınan güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Sri Lanka'da ise pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırı düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'da konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 359 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:41
  1. güvenlik tedbiri
  2. Müslümanlar
  3. New York

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    1. İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    2. Sudan'da Hristiyan okullarında hafta..
    3. Vali Bilmez, yaralı askerleri ziyaret..
    4. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    5. Alçak saldırı: PKK yandaşları TRT..
    6. Batman’da bankacı kadın başından..
    7. Tarçın nasıl kullanılmalı? Tarçın..
    8. PUBG’nin yıllık kazancı belli oldu!
    9. Motosikletin altında kalan sürücü öldü
    10. Sri Lanka'daki saldırıların ardından..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2019
    12. Manchester derbisi City'nin
    13. Brezilya'nın tutuklu eski devlet..
    14. Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve..
    15. "Samimi gayretleri değişik yerlere..
    16. İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
    17. Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde
    18. Anadolu Efes, Barcelona’yı deplasmanda..
    19. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    20. Bordan yeni bir madde üretildi!..
    21. Fas'ta açlık grevindeki mahkumların..
    22. Kapatılan özel okul için kayyum talebi
    23. ASELSAN’dan çocuklar için “Tekno..
    24. Trump'ın, Hafter'in Trablus..
    25. Yeşil reçeteli ilaç satan 2 kişi..
    26. Yılmaz Vural'dan 'Fenerbahçe' itirafı:..
    27. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    28. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
    29. New York polisi Müslümanların..
    30. MRO uydusu Mars'taki Cerberus Fossae..
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...