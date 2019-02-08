New York Knicks, FETÖ firarisi Kanter'i gönderdi



İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Enes Kanter'i gönderdi. Doğu Konferansı takımlarından New York Knicks, FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Enes Kanter'in takımdan gönderildiğini açıkladı. Her fırsatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den övgüyle bahseden Kanter, Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve terör örgütüne verdiği destekle büyük tepki çekiyor. Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

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