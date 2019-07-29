New York esrar kullanımına hapis cezasını kaldırıyor New York eyaleti keyfi amaçlı esrar kullanımı ve az miktarda esrar bulundurmaya artık hapis yerine para cezası uygulayacak

NEW YORK (AA) - New York eyaleti keyfi amaçlı esrar kullanımı ve az miktarda esrar bulundurmaya hapis cezası uygulamasını kaldırdı. New York Valisi Andrew Cuomo, esrar kullanımını ve üzerinde az miktar bulundurmayı ''suç saymayan'' ve hapis cezasını kaldıran yasayı imzaladı. Yasa, 30 gün içinde yürürlüğe girecek. Yasayla üzerinde bir miktar esrar bulunduranlar hapis cezası almayacak ancak para cezası ödeyecek. Esrar kullanma ve taşımaktan daha önce hapis cezası almış kişiler ise bu yasayla cezalarını sicil kaydından sildirebilecek. Bu kararla, yasadışı esrar bulundurmanın azaltılması hedefleniyor. ABD'de 11 eyalet keyfi esrar kullanımını tamamen yasallaştırdı. New York dahil 15 eyalet ise esrar kullanımı ve az miktarda bulundurmayı suç olmaktan çıkardı, hapis cezasını kaldırdı.

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