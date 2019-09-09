New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artışla 26.822,59 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 kazançla 2.986,77 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 primle 8.118,855 puan seviyelerinde seyrediyor. ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacak ticaret müzakereleri nedeniyle piyasalarda iyimser havanın etkili olduğunu belirten analistler, pay piyasalarının bu hafta ve gelecek hafta gerçekleşecek merkez bankaları toplantılarına odaklandığını kaydetti. Piyasalarda, perşembe günü gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarının ardından, gelecek hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının toplantıları takip edilecek.

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