New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,51 kazançla 26.337,57 puan, S&P 500 endeksi yüzde 28'lik primle 2.932,74 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 artışla 8.038,469 puan seviyelerinde seyrediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 11 yıl aradan sonra 25 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantı tutanaklarının dün açıklanmasının ardından, faiz politikasına ilişkin sinyallerin arandığı tutanaklarda, indirim kararının agresif bir gevşeme döngüsünün başlangıcı değil, "yeniden ayarlama" olduğu belirtildi. Analistler, beklentilerin hafif altında gelen işsizlik başvuruları beklentilerinin piyasanın alıcılı başlamasında etkili olduğunu söyledi. Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklenenin altında gelmesiyle yarın ABD Merkez Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşmanın öneminin arttığını belirten analistler, PMI verilerinin düşük gelmesinin Powell'ı güvercin mesajlar vermeye yönlendirebileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Fed'in ABD'nin rekabetine engel olduğunu, daha genişleyici bir para politikası izlemesi gerektiğini ifade etti.



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