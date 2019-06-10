0553 313 94 23

New York borsası yükselişle açıldı

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:53
New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,54 artışla 26.124,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kazançla 2.888,31 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 değer kazancıyla 7.797,95 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya gümrük tarifesi tehdidinin ardından iki ülkenin, göçmen politikaları konusunda anlaşmaya varmasının piyasalarda ticaret savaşı konusundaki iyimserliği arttırdığını belirterek, ABD, Japonya ve Avro Bölgesi başta olmak üzere merkez bankalarının ekonomik aktiviteyi desteklemek için gerekeli alana sahip oldukları yönündeki açıklamaların pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:53
  1. New York Borsası
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas'tan ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin açıklamalarına tepki
    1. Hamas'tan ABD'nin İsrail..
    2. Serbest piyasada altın fiyatları
    3. Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ’da..
    4. Büyükşehir Meclisi Toplandı
    5. Eski Pakistan Devlet Başkanı Zerdari..
    6. Başkan Erdoğan'dan Türk Kızılayı mesajı
    7. Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü
    8. Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
    9. Şanlıurfa'da rüzgardan zarar gören..
    10. Van’da ‘elma içi kurdu’ uyarısı
    11. Elazığ'da "etçil örümcek" endişesi
    12. Prens Selman'ın planı deşifre oldu! O..
    13. Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen..
    14. Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile..
    15. Binali Yıldırım'dan İzlanda'ya sert..
    16. Çelik'ten "Fatih sondaj gemisi..
    17. Selçuk Üniversitesi öğretim ve..
    18. Mustafa Sandal New York’ta..
    19. Kahramanmaraş’ta larva ile mücadele
    20. Ürkmezer’den yeni sürücü belgesi..
    21. Düzce’de bayramda kazalarda 3 kişi..
    22. Jandarma’dan öğrencilere “Sürücü..
    23. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve..
    24. Kapalıçarşı'da altın
    25. 14 yaşındaki kıza cinsel içerikli..
    26. Eskişehir'de köpek yavrusunun telef..
    27. Polatlı’da sezonun ilk buğdayı..
    28. Adapazarı Belediyesi Haziran ayı..
    29. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den İzlanda..
    30. Trafik önlemleri bayramda meydana..
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"