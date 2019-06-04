New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı04 Haziran 2019 Salı 16:40
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,89 artışla 25.041,15 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,06 değer kazancıyla 2.773,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 artışla 7.415,77 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının takip edileceğini söyledi.
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