0553 313 94 23

New York borsası rekor seviyeyle açıldı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:52
New York borsası rekor seviyeyle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsasında, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor seviyeyle açıldı.

Dow Jones endeksi açılışta 27,364,69 puanı görmesine rağmen ilerleyen dakikalarda yüzde 0,08 değer kaybı ile 27,320,50 seviyesinde dengelenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.013,77 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 primle 8.250,172 puanda bulunuyor.

Analistler, Çin'den gelen büyüme rakamlarının beklentiler dahilinde olması ve perakende satışlardaki artış, pay piyasalarının alıcılı bir seyir izlemesinde etkili olduğunu söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:52
  1. New York Borsası
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 bin yıllık gelenek yaşatılıyor
    1. 5 bin yıllık gelenek yaşatılıyor
    2. 15 Temmuz şehidinin babası: Hepimiz..
    3. Gazeteci Caner Yılmaz Sevdam Ay..
    4. İyot eksikliğine ne iyi gelir? İyot..
    5. 26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan..
    6. 15 Temmuz şehidinin kızı: Bizim..
    7. Devrilen standın altında kalan kadın..
    8. Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Arı..
    9. 251 şehit için 251 fidan toprakla..
    10. Erik toplamak için çıktığı ağaçtan..
    11. Suşehri’nde traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    12. Avustralya'dan Çin'e Uygur tepkisi
    13. Eline bayrağı alan vatandaşlar oraya..
    14. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı:..
    15. İskeleden düşen işçi yaralandı
    16. Tayvan'da muhalefetten Çin yanlısı..
    17. EURO 2020 biletlerine rekor talep
    18. Kovancılar’da şehit kabirleri ziyaret..
    19. Taban: "Türk bayrağına saldıranların..
    20. Güvenlik-İş Sendikası 15 Temmuz mesajı
    21. Çan’da 15 Temmuz programı
    22. Erdoğan, TBMM'den askeri törenle..
    23. İki gündür 60 kişilik ekip arıyor
    24. Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı
    25. Cide’de şehit ve gazi aileleri 15..
    26. Katar Emir’inden, Cumhurbaşkanı..
    27. Yağmurda patlayan lağım suları eve..
    28. New York borsası rekor seviyeyle..
    29. Türk-İş’den 15 Temmuz’un yıl dönümünde..
    30. Isparta’da şehit ve gazi aileleri..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”