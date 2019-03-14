New York borsası, güne karışık seyirle başladı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,03 azalışla 25.695,49 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 kayıpla 2.810,42 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 7.644,83 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkan Şi Jinping arasındaki zirvenin en az nisan ayına kadar ertelendiğine ilişkin haberlerin piyasaların odak noktasına yerleştiğini belirterek İngiliz parlamentosunun dün akşamki oylamada Avrupa Birliği'nden (AB) "anlaşmasız ayrılık" seçeneğini reddetmesinin ardından bugün 'Brexit tarihinin ertelenmesi' teklifinin görüşülmesinin beklendiğini konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam ettiğini söyledi.



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