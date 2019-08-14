New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, artan resesyon beklentileri sonrası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,52 değer kaybıyla 25.885,03 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,46 azalışla 2.883,44 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 düşüşle 7.881,164 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin 2 yıllık tahvil getirisinin altına düşmesinin ardından, artan resesyon riski sebebiyle pay piyasalarının satıcılı seyrinde etkili olduğunu söyledi.

ABD'de yarın işsizlik başvuruları ile sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, ticaret savaşları ve jeopolitik risklerinde yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

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