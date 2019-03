New York Başkonsolosluğu'nda bağımlılıkla mücadele toplantısı

NEW YORK (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay ile geçen yıl yaklaşık 300 bin kişiye eğitim verdiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumu bağlamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından New York Başkonsolosluğu'nda düzenlenen "Türk Toplumu için Bağımlılıkları Önleme Bilgilendirme Toplantısı"na telefonla katılan Selçuk, bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Silahlı terör neyse uyuşturucu terörü de odur" anlayışını düstur kabul ederek bu alanda mücadele verdiklerini kaydederek, "Sağlıklı nesiller ve güçlü Türkiye için devletimizin tüm kurumları olarak bir aradayız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu konuda Yeşilay ile birlikte kararlı çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Bağımlılıkla mücadelede sosyal uyum sürecinin önemli bir basamak olduğunu belirten Selçuk, tedavi sonrası kişinin tekrar uyuşturucuya başlamasını önlemek istediklerini aktardı.

Selçuk, topluma katılmasını sağlamak için Bakanlık olarak ülkede 21 yerde "sosyal uyum birimleri" kurduklarını belirterek, 2019 yılında bu sayıyı daha da arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda verdikleri eğitimlere de değinen Selçuk, uyuşturucu kullanımının yaygınlığını tespit etmeye yönelik üniversite gençliği üzerine 21 bini aşkın gencin katıldığı bir profil araştırması gerçekleştirdiklerini ve bu bağlamda Yeşilay ortaklığında bağımlılıkla mücadele kapsamında geçen yıl yaklaşık 300 bin kişiye eğitim verdiklerini vurguladı.

New York Başkonsolosu Alper Aktaş da gençler arasında bağımlılığın gittikçe büyük bir sorun haline geldiğini belirterek, "Türk-Amerikan toplumu olarak bu konuya önemle eğilmemiz gerektiğini söylüyorum. Bu konuda başkonsolosluk olarak her projeye ve fikre açık olduğumuzu ve her öneriyi değerlendireceğimizi belirtmek istiyorum.” dedi.

Programa katılan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Eş Başkanı Halil Mutlu, Yeşilay Danışmanlık Merkezi Müdürü Melike Şimşek de birer konuşma yaptı.