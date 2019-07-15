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New Jersey'de 15 Temmuz programı

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş:- "Tanklar çelikten olabilir ama asıl çelikten olan insanın iradesidir, azmidir. Allah’a çok şükür Türk milletinin azmi ve iradesi karşısında durabilecek de ne bir tank vardır ne bir top vardır"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 06:02
New Jersey'de 15 Temmuz programı

NEW JERSEY (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletinde 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi.

Eyalette Türklerin yoğunlukla yaşadığı Paterson bölgesindeki Akba Hall'da düzenlenen programa Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, New York Din Hizmetleri Ateşesi Sinan Dedeler, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Yönetim Kurulu Üyesi Behram Turan'ın yanı sıra Türk toplumu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Başkonsolos Alper Aktaş, etkinliğe katılan Türk toplumunun birlik ve beraberliğini görmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Aktaş, "Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin yaptığı o ihanet, yakın tarihimizde eşi benzeri olmayan inanılmaz bir andı. Buna rağmen kalbi vatan için, ezan için, millet için, din için, çocukları ve torunları için atanlar tankların karşısına çıktı. Tanklar çelikten olabilir ama asıl çelikten olan insanın iradesidir, azmidir. Allah’a çok şükür Türk milletinin azmi ve iradesi karşısında durabilecek de ne bir tank vardır ne bir top vardır. " diye konuştu.

- FETÖ'nün inkar stratejisi anlatıldı

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi avukat Muaz Ergezen de 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarının demokratik anayasal düzeni ortadan kaldırma teşebbüsünde bulunduklarını ve TBMM'nin savaş uçaklarıyla defalarca bombalandığını, Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunulduğunu anlattı.

FETÖ mensuplarının yargılanma süreci hakkında bilgiler veren Ergezen, Türk yargısının FETÖ'cülere bile sonuna kadar kendilerini savunma hakkı verdiğini anlattı.

15 Temmuz sürecinde kamu mallarına ve devlet varlığına da büyük zararlar verildiğine işaret eden Ergezen, "15 Temmuz'da ülkemizin ve milletimizin öz sermayesi ve birikimi olan maddi ve manevi tüm değerlere halel getirmek istenmiştir. Biz bugün ise kaybettiklerimizi telafi etmek ve dün olduğumuzdan daha iyi yerlerde olmak, daha büyük başarılara imza atmak adına tüm milletimiz ile el ele, canla başla çalışmaktayız." dedi.

Ergezen konuşmasında, FETÖ’nün örgüt yapısı, işlediği suçlar, yargılamalar ve FETÖ’nün inkar stratejisi konusunda bilgiler paylaştı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde, FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünün anlatıldığı "The Network" belgeseli gösterildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 06:02
  1. 15 Temmuz
  2. Alper Aktaş

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