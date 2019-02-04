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New England Patriots, 6'ncı Super Bowl kupasını kazandı

- Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Los Angeles Rams'i 13-3 yenen New England Patriots 6'ncı zaferini elde etti- Patriots takımı, son 5 yıldaki 3'üncü NFL şampiyonluğunu kazandı- Patriots'ın sahibi Robert Kraft, kulüp tarihindeki şampiyonlukları "emsalsiz bir başarı" olarak nitelendirdi

04 Şubat 2019 Pazartesi 08:37
New England Patriots, 6'ncı Super Bowl kupasını kazandı

ANKARA (AA) - ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, New England Patriots 6'ncı kupasını kazandı.

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen mücadelede, New England Patriots, Los Angeles Rams'i 13-3 skorla mağlup etti.

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan final maçı üstün bir savunma mücadelesine sahne oldu.

Maçın ilk çeyreği 0-0 sona ererken ikinci çeyreği ise Patriots rakibi karşısında 3-0 önde tamamladı.

Böylece, 53'üncü Super Bowl, 1975'te oynanan ve ilk yarısında toplam 2 sayı üretilen 9'uncu Super Bowl'dan bu yana ilk yarısında en az skorun üretildiği NFL final maçı olarak tarihe geçti.

Rams takımı üçüncü çeyrekte skoru 3-3 yaparak beraberliği sağlarken, müsabakanın ilk üç çeyreğinde kaydedilen toplam 6 sayı bir Super Bowl maçının ilk üç devresinde en az sayının üretildiği maç olarak kayıtlara geçti.

Dördüncü çeyrekte Patriots'ın çaylak koşucusu Sony Michel takımını 10-3 skorla öne geçirirken, Patriots'ın vurucusu Stephen Gostkowski skoru 13-3'e getirdi.

Bu sonuçla, Patriots takımı son 18 sezondaki 6'ncı ve son 5 yıldaki 3'üncü NFL şampiyonluğunu elde etti.

Ayrıca, Patriots, bu zaferiyle NFL'de 6 Super Bowl şampiyonluğu bulunan Pittsburgh Steelers'ı da yakalamış oldu.


- "Emsalsiz bir başarı"


Patriots takımının sahibi Robert Kraft, kupa töreninde yaptığı konuşmada, kulüp tarihindeki şampiyonlukları "emsalsiz bir başarı" olarak nitelendirirken, Patriots'ın başantrenörü Bill Belichick ve tecrübeli oyun kurucusu Tom Brady'e dikkati çekti.

Belichick, yaptığı konuşmada, oyuncularına işaret ederek, "Bu kişiler bütün yıl çok çalıştı ve şampiyonlar gibi oynadı. Herkes bizi silmişti ama biz buradayız." dedi.

Brady ise takımından gurur duyduğunu vurgulayarak, müsabakanın yapıldığı Atlanta kentine gelen Patriots taraftarlarına teşekkür etti.

Patriots oyuncusu Julian Edelman, 141 yardlık performansıyla maçın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ödülüne layık görüldü.


- En başarılı antrenör-oyuncu ikilisi


Patriots takımının 66 yaşındaki başantrenörü Belichick ve kariyerinin sonuna yaklaşan 41 yaşındaki oyun kurucusu Brady, NFL tarihinin en başarılı antrenör-oyuncu ikilisi olarak öne çıkıyor. 2001 sezonundan bu yana Patriots'ta görev alan ikili, son 18 yılda 9'uncu kez Super Bowl'da bir arada mücadele etti.

Dün geceki zaferle, Belichick-Brady ikilisi bugüne kadar 6 Super Bowl maçından şampiyonlukla ayrılırken, 3 Super Bowl müsabakasını ise kaybetti. Brady'nin NFL'de 3 MVP, Super Bowl maçlarında ise 4 MVP ödülü bulunuyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 08:37
  1. Amerikan Futbolu Ligi (NFL)
  2. Bill Belichick
  3. Los Angeles Rams
  4. New England Patriots
  5. Super Bowl
  6. Tom Brady

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