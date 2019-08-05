0553 313 94 23

NEVÜ’den AYM’nin ‘Hak İhlali’ kararına tepki

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin "Barış için Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan ve terör propagandasından ceza alan akademisyenlerle ilgili vermiş olduğu ‘Hak ihlali’ yönündeki kararına tepki gösterdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:13
NEVÜ’den AYM’nin ‘Hak İhlali’ kararına tepki

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin "Barış için Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan ve terör propagandasından ceza alan akademisyenlerle ilgili vermiş olduğu ‘Hak ihlali’ yönündeki kararına tepki gösterdi.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:


Öncelikle kamu otoritesinin hukuka bağlı olması gerekliğinin, devlet karşısında kişi hak ve özgürlükleri ile yüzyılların toplumsal deneyimlerinden süzülerek ihdas edilen ve bugünkü medeni dünyamızın temelini oluşturan evrensel insan haklarının temel prensiplerimiz olduğu, bu yüce değerler üzerine bina edilmiş demokrasinin ise vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğu konularındaki tavrımız nettir. Bu prensipler doğrultusunda kim ve hangi otoriteden gelirse gelsin baskı ve zulme karşı tek ses olmak elbette demokrasiye, hakça yönetime inanmış herkesin görevidir.


Ancak son Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden gündeme gelen, malum hendek olayları ve sözde “öz yönetim” kalkışması sırasında Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi tarafından “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlığı adı altında imzaya açılan bildiri metni dikkatle incelendiğinde, bunun devletin vatandaşlarına yönelik teröre karşı, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğü son derece haklı mücadelesini, “işgal, katliam, sürgün, baskı vb.” gibi akıldışı kavramlarla eleştiren, bağımsız bir ülkenin hükümranlık sahasına yabancıların müdahalesini talep eden ve PKK’nın yıllardır uyguladığı terörü meşrulaştırmak adınadünyada dillendirdiği söylemlerin yazıya döküldüğü bir örgüt bildirisi olduğu görülecektir.


AYM’nin “devlet ve kamu otoritesinin eleştiriye açık olması” gerekçesiyle özetlenebilecek kararında, örgüt propagandası niteliğindeki iddia ve taleplerin fikir özgürlüğü olarak değerlendirilmesinin, akademisyenlerce imzalanan mezkûr bildiriden çok daha rahatsız edici olduğu düşüncesindeyiz. AYM gerekçeli kararı zımnen terör örgütü ve faaliyetlerinin meşrulaştırılması yönünde propagandasının yapılabileceği, devletin teröre karşı vatandaşının can ve mal güvenliğini koruma görevinin en ağır şekilde eleştirilebileceği sonucunu doğurmuştur.


Bu noktadan hareketle anayasal düzen kimin haklarını öncelemeli ve güvence altına almalıdır sorusunu sormak gerekmektedir. Yıllarca terör mağduru olmuş bir ülkede binlerce insanının can kaybının müsebbibi örgütün azgın sempatizanlarının sözde ifade özgürlüğünü mü yoksa Silvan’da, Sur’da, Cizre’de, Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de hülasa terörün hedefi olmuş, ülkenin her köşesinde dürüstçe, güven içinde yaşaması gereken milyonlarca vatandaşının haklarını mı?


Özetle AYM’nin kamu vicdanını yaralayacağını bile bile masumunun ve mağdurun haklarını hiçe sayarak, kaleme aldığı ve fikir ve ifade özgürlüğü adı altında terör örgütü propaganda ve taleplerinin neredeyse meşrulaştırdığı bu mütalaaya asla katılmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs açıklaması
    1. Bakan Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs açıklaması
    2. İmran Han Malezya BaşbakanıMahathir..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Büyükşehir, Şanlıurfa’ya yeni..
    5. Merkez Bankası'ndan swap adımı
    6. Merkez Bankası'ndan kritik TL hamlesi
    7. İki kız kardeş suçüstü enselendi
    8. Kaybolan engelli çocuğun cesedine..
    9. Japonya'da prototip uçan otomobil..
    10. Amerika ile 'Güvenli Bölge'ye yönelik..
    11. Genç kızın öldüğü motosiklet kazası..
    12. İsrail, Filistin köyü Arakib'i..
    13. ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi..
    14. Tren içinde kobra yılanı yavruları..
    15. Kilis 7 Aralık Üniversitesinden..
    16. Beşiktaş'ta Gökhan ameliyat oldu
    17. Antalya’da hayvan pazarında..
    18. Belediyeden kurban pazarına ücretsiz..
    19. Sırt çantasına gizlediği uyuşturucu..
    20. Vladimir Putin'den korkutan açıklama:..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır