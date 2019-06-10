NEVÜ Sporcusu Taşkıran Türkiye birincisi Oodu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bisiklet Kulübü Sporcusu Vehbi Taşkıran, Downhill (Tepe İnişi) Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile Türkiye’de ilk kez organize edilen Downhill (Tepe İnişi) Türkiye Şampiyonası yapıldı. Şampiyonaya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü temsilen NEVÜ Bisiklet Kulübü Sporcusu Vehbi Taşkıran katılarak temsil etti.

NEVÜ Bisiklet Kulübü Sporcusu Vehbi Taşkıran, Erciyes Dağı’nın bin 760 metre uzunluğa sahip, yüksek rampaların, taş merdivenlerin, sert dönüşlerin, tonluk kayaların olduğu parkurda çok riskli ve zorlu bir mücadelenin yaşandığı yarışma sonunda Türkiye birincisi oldu.

Son üç yıldır Türkiye ikinciliğinde kürsüye çıkan bu sene NEVÜ’nün desteği ile Türkiye birincisi olan Taşkıran, aynı zamanda Türkiye şampiyonasından bir gün sonra düzenlenen Avrupa Downhill Şampiyonasının Türkiye etabında da 2’ncilik kürsüsüne çıkarak çifte sevinç yaşattı.