NEVÜ Rektörü Bağlı oyunu kullandı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Damat İbrahimpaşa Ortaokulunda oyunu kullandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı Damat İBrahimpaşa Ortaokulu 1077 nolu sandıkta oyunu kullandı. Rektör Bağlı oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, “ Bugün yapılan seçimlerin ülkemize, Nevşehir’imize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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