NEVÜ Rektörü Bağlı, İHA’ya teşekkür etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya’da peribacalarının yanı başına yapılan inşaat çalışmalarını gündeme getiren İhlas Haber Ajansı’na teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı’nın geçtiğimiz hafta gündeme taşıdığı “Peribacalarında yapılaşma” haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kapadokya’da ne kadar kaçak varsa yıkılacak" demiş ve bölgede kaçak yapıların yıkımına başlanmıştı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da yaptığı açıklamada Kapadokya Bölgesinde yapılan çarpık yapılaşmaları gündeme getiren İHA’ya teşekkür etti. Rektör Bağlı, “Öncelikle bu konuya duyarlılık gösterdiği için İhlas Haber Ajansı’na ve buradaki temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Çarpık kentleşme, ruhsuz yapılaşma ve SİT alanlarında uygun olmayan ve buranın tarihi yapısını, coğrafi dokusunu bozacak olan yapılanmalara izin verilmemesi gerekiyor. Bu konuda da bir duyarlılık oluşturması için sahiden kamuoyuna, medyaya çok büyük bir görev düşüyor. Medyanın bu konuda yaptığı çalışmayı her türlü takdirin üzerinde görüyorum. Sosyal medyadaki tepkilerde aslında bu konudaki duyarlılığı daha da yüksek seviyelere çıkarttı. İnşallah bu bir örnek olur. Bundan sonra da bu tür yapılanmalar yada bu tür benzer ruhsatsız, ruhsuz, çarpık yapılaşmalara izin verilmez. Zira bizim burası gözbebeğimiz, ülkemizin en güzide destinasyonlarından biridir” şeklinde konuştu.