0553 313 94 23

NEVÜ Rektörü Bağlı, İHA’ya teşekkür etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:56
NEVÜ Rektörü Bağlı, İHA’ya teşekkür etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya’da peribacalarının yanı başına yapılan inşaat çalışmalarını gündeme getiren İhlas Haber Ajansı’na teşekkür etti.


İhlas Haber Ajansı’nın geçtiğimiz hafta gündeme taşıdığı “Peribacalarında yapılaşma” haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kapadokya’da ne kadar kaçak varsa yıkılacak" demiş ve bölgede kaçak yapıların yıkımına başlanmıştı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da yaptığı açıklamada Kapadokya Bölgesinde yapılan çarpık yapılaşmaları gündeme getiren İHA’ya teşekkür etti. Rektör Bağlı, “Öncelikle bu konuya duyarlılık gösterdiği için İhlas Haber Ajansı’na ve buradaki temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Çarpık kentleşme, ruhsuz yapılaşma ve SİT alanlarında uygun olmayan ve buranın tarihi yapısını, coğrafi dokusunu bozacak olan yapılanmalara izin verilmemesi gerekiyor. Bu konuda da bir duyarlılık oluşturması için sahiden kamuoyuna, medyaya çok büyük bir görev düşüyor. Medyanın bu konuda yaptığı çalışmayı her türlü takdirin üzerinde görüyorum. Sosyal medyadaki tepkilerde aslında bu konudaki duyarlılığı daha da yüksek seviyelere çıkarttı. İnşallah bu bir örnek olur. Bundan sonra da bu tür yapılanmalar yada bu tür benzer ruhsatsız, ruhsuz, çarpık yapılaşmalara izin verilmez. Zira bizim burası gözbebeğimiz, ülkemizin en güzide destinasyonlarından biridir” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:56
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uykuda ölüme son
    1. Uykuda ölüme son
    2. Başkan Ertürk, TOKİ sakinleri ile bir..
    3. Nevşehir’de Ocak ayında 136 konut..
    4. ‘Yiğit düştüğü yerden kalkar’
    5. Komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla..
    6. Vodafone, öğrencileri geleceğin..
    7. Seyir halindeki otomobil alevler..
    8. Elazığ’da çatı yandı, tüplerin..
    9. Siverek’te Uzak Doğu sporlarına yoğun..
    10. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi..
    11. Aday listeleri için son gün
    12. Kepez’in Altın Kramponları 3-0 galip
    13. İlk Cemre 19-20 Şubat’ta havaya düşecek
    14. Adıyaman’da yazar Abdulvehap Ballı’nın..
    15. "Zirvedeki tarihi kavga"nın 18'inci yılı
    16. Tarihin sessiz tanıkları bu müzede..
    17. Vatandaştan İmamoğlu'na bir tepki daha!
    18. Borsada yatırımcı sayısı arttı,..
    19. KONESOB’tan Vali Toprak’a Ahi Sancağı
    20. Onlar "el bebeklerin" ailesi
    21. Anadolu’da "Gamer Zirvesi" düzenlendi
    22. Çocuklarda her göğüs ağrısın nedeni..
    23. Mezitli Beledyiesi okuma evi açıldı
    24. 2019 Kasımpaşa’ya yaramadı
    25. Krzysztof Piatek durdurulamıyor
    26. Kanserli hücreler 3 boyutlu..
    27. Vanlı atletten Türkiye ikinciliği
    28. 1.Amatör’de Şampiyonlar belli oldu
    29. Polisin aylardır peşinde olduğu fuhuş..
    30. Kırkgöz Döşemealtı ilk maçında göz..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?