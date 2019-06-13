0553 313 94 23

NEVÜ ASEM’den “Ulusal ve Uluslararası Seramik Eserler Sergisi”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından yerli ve yabancı seramik sanatçılarının ve ustalarının eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:50
NEVÜ ASEM’den “Ulusal ve Uluslararası Seramik Eserler Sergisi”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından yerli ve yabancı seramik sanatçılarının ve ustalarının eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM)’in Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi’nin katkılarıyla ‘Seramik Enstalasyon (Yerleştirme Sanatı)’ ve ‘Seramik Heykel’ temaları ile 11’incisini gerçekleştirdiği ‘Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS-11)’ kapsamında seramik sergisi açıldı.Avanos Güray Müzede düzenlenen serginin açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, Avanos Meslek Yüksekokulu ve Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Betül Aytepe Serinsu, Avanos Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem, yerli ve yabancı akademisyen seramik ustaları, öğrenciler ve davetliler katıldı.


GSF Öğretim Elemanlarından Muhteşem Konser


Sergi açılışı öncesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğretim üyelerinden Doç. Dr. Erdem Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Emre Üstün, Dr. Öğr. Üyesi Anıl Çelik ve Özge Kaya tarafından konser verildi.


Öğretim elemanları vermiş oldukları konser ile davetli katılımcıların yanı sıra müzeyi gezmek için gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı.


Ulusal ve Uluslararası Seramik Sergisi


Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Japonya, Portekiz ve Avusturalya’dan akademisyen ve seramik sanatçılarının yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi ile Avanos MYO ögretim elemanlarının ve Avanoslu seramik ustalarının kendi yapmış oldukları seramik eserlerin yer aldığı serginin açılışı, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ve seramik ustaları tarafından gerçekleştirildi.


Sergiyi katılımcılar ile birlikte gezen Rektör Bağlı, eserler hakkında eser sahiplerinden bilgi alarak kendilerini tebrik etti. Sergi 21 Haziran 2019 tarihine kadar tüm sanatseverlere açık olacak.


Ayrıca 11. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS-11), Avanos Kızılırmak kenarında kurulan çalışma alanındauygulamalı olarak 21 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek olup,sanatçıların yapmaya başladıkları eserler tüm halkımız tarafından izlenebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:50
  1. sergi
  2. sanat
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yenileme seçimi İstanbullulara tatilini erteletti
    1. Yenileme seçimi İstanbullulara..
    2. Tiroid hastalığı emzirmeyi olumsuz..
    3. Altay bombaları patlattı
    4. Çamlıbel Balıkçı Barınağı’ndaki..
    5. Siemens’in buluta bağlı yeni nesil..
    6. Almanya’da fırtına: 20 yaralı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.30’da..
    8. Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile..
    10. Asya’ya giden iki yük gemisine Hürmüz..
    11. Mehmet Ali Erbil’in hastane odasında..
    12. Aydın’ın sultanları kadroyu..
    13. Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile..
    15. Başkan Uysal, ‘Kalıcı bir güzellik..
    16. Uman Körfezindeki tanker yangınları..
    17. İlkokul öğrencileri gelecekleri için..
    18. Yüksekova’da ‘7 Bölge ve 7 Türkü’..
    19. Kente uyuşturucu sokmak isteyen 3 kişi..
    20. Dev buhar kazanı için trafik..
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı