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Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın villasını anlattı

Gözaltına alınmadan önce son röportajını Nevşin Mengü'yle yapan Adnan Oktar, Mengü'yü aynı kediciklerine yaptığı gibi abartılı iltifat yağmuruna tutmuştu.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:17

Polis operasyonuyla gözaltına alınarak tutuklanan Adnan Oktar'a ait Çengelköy'deki villaya son giren gazeteci Nevşin Mengü oldu.

"NEVŞİN ÇOK MUHTEŞEM BİR İNSANSIN"

Adnan Oktar ve aslan olarak hitap edilen erkeklerin olduğu bir odada röportaj yapan Mengü, Oktar'ın "Çok çok güzelmişsin Nevşin. Ben seni televizyonda görüyordum ama orada daha ciddi, daha resmiydin. Ama buradaki görünümün gerçek yönün çok kadınsı hem çok güzel hem çok dolu dolu keskin zeki bakışların. Çok muhteşem bir insansın." iltifatlarına maruz kaldı.

KAMERAYA İZİN VERMEDİLER

Oktar'ın saray yavrusu villası hakkında bilgi de veren Mengü, " Röportaj için özel şart koştular, villaya tek başıma gittim. Çekimleri kendi ekibi yaptı, görüntüleri de istediğimiz formatta bize teslim ettiler.

"RÖPORTAJ BİTER BİTMEZ AYRILDIM"

Villa tahmin edeceğiniz üzere süslü püslü, duvarlarda nü tablolar var. Villanın sadece bir kısmını görebildim, çok da fazla gezdirmediler. Neredeyse röportaj biter bitmez villadan ayrıldım."

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 15:17
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