Nevşin Mengü'den Saadet’in kanalında Esed güzellemesi!

Halk arasında "boş boğazlık" olarak bilinen davranışları nedeniyle CNN Türk’ten kovulan Nevşin Mengü, Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen TV5 kanalında bir programa konuk olarak alındı.

ÖSO'yu hedef alıp, Esed güzellemesi yaptı!

Geçmişte milli görüş lideri merhum Necmettin Erbakan ve milli görüş ile ilgili saygısız ifadelerle twitler paylaşan Nevşin Mengü’nün programda yaptığı Esed güzellemelerini TV5’in resmi twitter hesabı iftiharla paylaştı.

Mengü, TV5’teki programda Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarına düzenlenecek olan harekatta önemli bir etken olan ÖSO’yu hedef alarak katil Esed rejimini övdü.

Mengü şu ifadeleri kullandı;

"ABD'liler ve Fransızlar erken uyandılar. Çünkü halk Suriye rejiminin yanında durdu.Türkiye hayalci politikalarla arkalarında halk desteği olmayan ÖSO denilen grupları destekledi."

Erbakan'a saldırmıştı

TV5'in yayına çıkartarak konuşturduğu Nevşin Mengü, geçmişte milli görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan'a çirkin ifadelerle saldırmıştı.

İşte Mengü'nün o twitleri;

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