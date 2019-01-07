0553 313 94 23

Nevşin Mengü'den Saadet’in kanalında Esed güzellemesi!

Saadet Partisi’ne yakınlığı ile bilinen TV5 kanalı, milli görüşün lideri merhum Necmettin Erbakan hakkında saygısızca konuşan Nevşin Mengü'yü konuk ederek Esed güzellemesi yaptırdı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:25
Nevşin Mengü'den Saadet’in kanalında Esed güzellemesi!

Halk arasında "boş boğazlık" olarak bilinen davranışları nedeniyle CNN Türk’ten kovulan Nevşin Mengü, Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen TV5 kanalında bir programa konuk olarak alındı.

ÖSO'yu hedef alıp, Esed güzellemesi yaptı!

Geçmişte milli görüş lideri merhum Necmettin Erbakan ve milli görüş ile ilgili saygısız ifadelerle twitler paylaşan Nevşin Mengü’nün programda yaptığı Esed güzellemelerini TV5’in resmi twitter hesabı iftiharla paylaştı.

Mengü, TV5’teki programda Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarına düzenlenecek olan harekatta önemli bir etken olan ÖSO’yu hedef alarak katil Esed rejimini övdü.

Mengü şu ifadeleri kullandı;

"ABD'liler ve Fransızlar erken uyandılar. Çünkü halk Suriye rejiminin yanında durdu.Türkiye hayalci politikalarla arkalarında halk desteği olmayan ÖSO denilen grupları destekledi."

Erbakan'a saldırmıştı

TV5'in yayına çıkartarak konuşturduğu Nevşin Mengü, geçmişte milli görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan'a çirkin ifadelerle saldırmıştı.

İşte Mengü'nün o twitleri;

yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 09:25
  1. Nevşin Mengü
  2. Saadet Partisi
  3. TV5
  4. Esed rejimi
  5. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli'de yangın
    1. Şişli'de yangın
    2. Eğitime kar engeli! Açıklamalar peş..
    3. DÜZELTME- "76. Altın Küre ödülleri..
    4. Nevşin Mengü'den TV5'te Esed..
    5. Sivas'ta 406 köye ulaşım sağlanamıyor
    6. Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    7. Küresel piyasalar yoğun haftaya..
    8. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya..
    9. Endonezya'daki heyelan
    10. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    11. Serbest piyasada döviz açılış..
    12. İstanbul'da kar trafiği!
    13. Arap Birliği'nden 'Kudüs' çağrısı!..
    14. GÜNDEM / 7 OCAK 2019
    15. Irak'tan İsrail'e 'Suriye' teklifi!
    16. Muş'ta eğitime ara verildi
    17. Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de..
    18. Eren Erdem'e bir şok daha
    19. Kara yollarında durum
    20. Günün âyet ve hadisi
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti