Nevşin Mengü'den skandal başörtüsü paylaşımı!
Nevşin Mengü, kendi sosyal medya hesabından 23 Nisan etkinliklerine katılan bir kız çocuğunun fotoğrafını paylaşarak başörtüsü nefretini bir kez daha ortaya çıkardı.23 Nisan 2018 Pazartesi 14:15
Birgün Gazetesi yazarı Nevşin Mengü sosyal medya hesabından 23 Nisan etkinliğine katılan başörtülü bir kızın fotoğrafını paylaşarak içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Nevşin Mengü Twitter'dan başörtülü bir kız çocuğunun fotoğrafını "Doğar doğmaz kapatın bebekleri bari oldu olacak." mesajıyla paylaştı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Paylaşım sonrası Mengü'ye sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. Skandal paylaşım sonrası takipçiler Mengü'yü İslam düşmanlığı yapmakla suçladı.
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