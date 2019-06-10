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Milli Takım'a yapılan küstahlığa Nevşin Mengü'den tepki çeken yorum!

Absürt yorumlarla gündem olmaya çalışan Nevşin Mengü'den İzlanda'da A Milli Takım'a yapılan saygısızlığa tepki çeken bir yorum geldi. Mengü "Bu tür seyahatlerin organizasyonu yapılırken dikkatli olmak gerekir" oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:26
Milli Takım'a yapılan küstahlığa Nevşin Mengü'den tepki çeken yorum!

İzlanda'da A Milli Takım'ın yaşadığı saygısızlık, büyük tepki çekti. Maç için Konya'dan İzlanda'daki Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

Türkiye, İzlanda'ya bu olayın ardından nota verdi. Sosyal medyada vatandaşlar yapılan saygısızlığa tepkisini dile getirdi.

"Kurala uyulmalı"

Ancak Gazeteci Nevşin Mengü'nün tutumu şaşırttı. Nevşin Mengü yaptığı paylaşımda, "Bu tür seyahatlerin organizasyonu yapılırken daha dikkatli olmak gerekir. Bir kural varsa kurala uyulmalı, kuralları çiğneyerek, biz yaparız oldularla, haklıyken haksız duruma düşeriz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:26
  1. Konya
  2. Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı
  3. izlanda
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YORUM YAZ

  • SelimSelim57 dk önce
    Aynısı onlar buraya geldiğinde misilleme yapılmalı, aynı ile karşılık verilmelidir.

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