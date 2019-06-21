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Nevşehirliler sağlıklı iletişimin kapılarını bur kursla aralıyor

Nevşehir Belediyesi’nin açtığı Diksiyon Eğitimi Kursu, Nevşehirlilerin yoğun ilgisi ile karşılanıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 14:03
Nevşehirliler sağlıklı iletişimin kapılarını bur kursla aralıyor

Nevşehir Belediyesi’nin açtığı Diksiyon Eğitimi Kursu, Nevşehirlilerin yoğun ilgisi ile karşılanıyor. Kurs ile birlikte yüzlerce genç, sağlıklı iletişimin kapılarını aralıyor.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından düzenlenen Diksiyon Kursunda kursiyerler, doğru nefes alıp ses ve kelimeleri doğru telaffuz edebilmeyi, topluluk karşısında heyecanı kontrol altında tutarak rahat konuşmayı öğreniyor. Düzgün ve diyafram nefesi alabilme, sesli ve sessiz harfleri doğru ve düzgün kullanabilme, cümle içerisinde tonlama ve vurguyu yerine getirebilme, konuşmaları jest ve mimiklerle destekleyebilme, düzgün ve etkili konuşmayı heyecanlanmadan yapabilme eğitimleri alan kursiyerle kendilerini sağlıklı ifade edebilmenin keyfini taşıyor. Her yaş grubu ve meslekten Nevşehirlilerin tercih ettiği Diksiyon Kursu, KAPEM’in kapalı Pazar yeri içerisinde yer alan eğitim merkezinde gerçekleştiriliyor.


Kurs sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:03
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