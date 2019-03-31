Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Bülent Aksoy kazandı.31 Mart 2019 Pazar 21:26
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bülent Aksoy kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bülent Aksoy 2 bin 955, CHP adayı Mustafa Erdem 2 bin 661, MHP adayı Gültekin Oğuz 722 oy aldı.
-Aksoy'un öz geçmişi-
Aksoy, 1972 yılında Derinkuyu'da doğdu. İlkokulu Derinkuyu ilçesinde, orta ve lise tahsilini Nevşehir İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Aksoy, 1993-1995 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Derinkuyu temsilciliği, 1997-2001 yılları arasında Fazilet Partisi İlçe Başkanlığı, 2001-2008 yılları arasında AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.
Aksoy, 30 mart 2014 yerel seçimlerinde Derinkuyu Ak Parti Belediye başkan adayı oldu.
Aksoy, evli ve üç çocuk babası.
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