Nevşehir'deki FETÖ operasyonu
Gözaltına alınan 4 öğretim üyesinden biri tutuklandı18 Aralık 2018 Salı 14:44
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 öğretim üyesinden biri tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyeleri M.Z.K, M.Ç. ve S.G.D. ile daha önce görevden ihraç edilen T.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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