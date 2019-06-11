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Nevşehir’de yaya geçitlerine ‘Önce Yaya’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı’nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde başlattığı ’Önce Yaya’ projesi kapsamında Nevşehir Belediyesi de ilk uygulamayı hayata geçirdi.

11 Haziran 2019 Salı 14:23
Nevşehir’de yaya geçitlerine ‘Önce Yaya’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı’nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde başlattığı ’Önce Yaya’ projesi kapsamında Nevşehir Belediyesi de ilk uygulamayı hayata geçirdi. Atatürk Bulvarı ve Lale Caddesi’nde yaya geçitlerinin olduğu alanlara ’Önce Yaya’ görselleri çizildi.


İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılının ’Yaya öncelikli trafik yılı’ ilan edilmesi nedeniyle Nevşehir Belediyesi ekipleri, il merkezindeki sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollarda yaya geçidi çizgilerini ve uyarı sistemlerini elden geçiriyor.


Bu kapsamda belediye ekipleri şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu Atatürk Bulvarı ve Lale Caddesi’nde yaya geçitlerinde sürücülerin görebileceği şekilde ’Önce Yaya’ görselleri ile birlikte çizgi çalışması yaptı. Böylece sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak.


Uygulamanın Nevşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisindeki diğer cadde ve bulvarlarda da gerçekleştirileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:23
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