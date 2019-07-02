Nevşehir’de yaya çarpıp kaçan şüpheliler yakalandı

Nevşehir’de dün akşam saatlerinden meydana gelen trafik kazasında bir yayaya çarpan otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan şüpheliler olay yerinden kaçmasının ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde karşıdan karşıya geçmekte olan 50 yaşındaki Mehmet Mahir Durmaz’a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan ve olay yerine 3 kilometre uzaklıkta otomobilin plakalarını sökerek yaya olarak kaçan otomobil şoförü E.Ş.’nin yanı sıra otomobilde bulunan K.D., E.Ş., G.P ve O.P. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mehmet Mahir Durmaz’ın ise vücudunda çok sayıda kırık tespit edilirken Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.