Nevşehir'de yarın okullar tatil olacak mı? | 1 Mart Cuma Nevşehir'de kar tatili

Nevşehir'de yarın kar tatili olacak mı? Nevşehir'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Nevşehir'de kar yağışının etkisini sürdüreceğine dair yine uyardı. Bu uyarının ardından Nevşehir'de yaşayan vatandaşlar kar yağışının eğitime engel olup olmayacağını sorguluyor. Yarın için Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? 1 Mart Cuma Nevşehir'de yetkililerden kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar...

Nevşehir'de yarın okullar tail olacak mı?

Nevşehir kar tatiliyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi kaynaklardan açıklama yapıldığı takdirde haberimizde bulabilirsiniz.

Nevşehir'de yarın hava durumu