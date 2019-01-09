Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? Nevşehir Ürgüp, Acıgöl, Derinkuyu 10 Ocak Perşembe kar tatili son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Nevşehir de var. Nevşehir'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Nevşehir'de okullar yarın da tatil mi? Nevşehir'de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Nevşehir'de 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Nevşehir'de 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Acıgöl'de belde ve köy okulları tatil edildi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı belde ve köylerde okullar tatil edildi.

Acıgöl Kaymakamlığı tarafından açıklamada, "Acıgöl ilçemiz köy yollarında görülen olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesine karşı taşımalı eğitim, belde ve köy okullarımızda eğitime 10.01.2019 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca tüm hamile ve engelli personel bir gün süreyle idari izinli sayılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ürgüp'te belde ve köy okulları ile taşımalı eğitim tatil edildi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı belde ve köy okullarının yanı sıra taşımalı eğitim 10 Ocak Perşembe günü tatil dildi.

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 10/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca kendi imkanlarıyla ve toplu taşıma ile ilçe merkezine ve köylerimizden gelen öğrencilerimiz istemeleri durumunda 10/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Derinkuyu'da belde, köy ve taşımalı eğitim tatil edildi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı belde, köy okullarının yanı sıra taşımalı eğitim 1 gün tatil edildi.

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle belde, köy okulları ve taşımalı eğitime 10 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.