Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? Nevşehir Acıgöl 10 Ocak Perşembe kar tatili son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Nevşehir de var. Nevşehir'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Nevşehir'de okullar yarın da tatil mi? Nevşehir'de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Nevşehir'de 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Nevşehir'de 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Acıgöl'de belde ve köy okulları tatil edildi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı belde ve köylerde okullar tatil edildi.

Acıgöl Kaymakamlığı tarafından açıklamada, "Acıgöl ilçemiz köy yollarında görülen olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesine karşı taşımalı eğitim, belde ve köy okullarımızda eğitime 10.01.2019 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca tüm hamile ve engelli personel bir gün süreyle idari izinli sayılmıştır” ifadelerine yer verildi.