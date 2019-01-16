Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? Nevşehir 17 Ocak Perşembe kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Nevşehir’de var. Nevşehir’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün (16 Ocak Çarşamba) okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Nevşehir’de okullar yarın da tatil mi? Nevşehir’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Nevşehir’de 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Nevşehir’de var. Nevşehir’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün (16 Ocak Çarşamba) okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Nevşehir’de okullar yarın da tatil mi? Nevşehir’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Nevşehir’de 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Nevşehir'de yarın okullar tatil mi?

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.