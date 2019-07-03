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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin bulunduğu 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğin de kullandığı operasyonda, Ş.A. (18), E.K. (18), U.İ. (28), B.D. (26) ve Ş.A. (30) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.İ, B.D. ve Ş.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55
  1. emniyet
  2. Nevşehir
  3. tutuklama
  4. uyuşturucu operasyonu

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