Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı19 Aralık 2018 Çarşamba 09:59
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 4 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir ilden Nevşehir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Yapılan istihbari çalışma sonrasında Nevşehir-Aksaray kara yolu üzerinde tedbir alan polis, F.Y'nin kullandığı aracı durdurarak arama yaptı.
Aramada paketler içerisinde bir miktar eroin ele geçirildi.
Sürücü F.Y. ile araçta bulunan Afgan uyruklu R.N, S.M.H. ve M.A.Z. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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