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Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:27
Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 38 ZZ 495 plakalı otomobil, Avanos-Kalaba yolu Devebağırtan mevkisinde Fikret Özer yönetimindeki 55 DS 633 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Fikret Özer ve beraberindeki Hatice Özer olay yerinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan cesetler, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü M.A. ile beraberindeki ismi henüz belirlenemeyen kişi de sağlık ekiplerince götürüldükleri Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 10:27
  1. Avanos
  2. Nevşehir
  3. trafik kazası

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