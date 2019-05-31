Nevşehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 120 bin 260 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nisan ayı sonu itibarıyla Nevşehir’de 120 bin 260 aracın trafiğe kayıtlı olduğunu açıkladı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan ayı sonu itibarıyla Nevşehir’de 120 bin 260 araç trafiğe kayıtlı olduğu açıklanırken, Niğde’de 106 bin 338, Kırıkkale’de 69 bin 481, Aksaray’da 125 bin 136 ve Kırşehir’de 68 bin 414 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.