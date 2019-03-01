Nevşehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 119 bin 274 olarak açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir’de Ocak ayı sonu itibarıyla 119 bin 274 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ocak ayı sonu itibarıyla Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kırıkkale illerinde trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Nevşehir’de 119 bin 274, Kırıkkale’de 69 bin 741, Aksaray’da 124 bin 186, Niğde’de 105 bin 561 ve Kırşehir’de ise 68 bin 213 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.