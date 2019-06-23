Nevşehir’de ticari araç şarampole yuvarlandı: 1’i bebek 2 ölü, 4 yaralı Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir’den Kayseri istikametine gitmekte olan 35 EFU 21 plakalı ticari araç, Sarıyazı mevkisinde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ve araç içerisinde bulunan bebek olay yerine hayatını kaybederken kazada yaralanan 4 kişi ise Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada yaralananlardan 1’inin durumu ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.