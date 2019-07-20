0553 313 94 23

Nevşehir’de “Temiz Şehir Nevşehir” kampanyası başlatıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından daha temiz, daha yaşanılabilir bir kent için "Temiz Şehir Nevşehir" sloganıyla başlatılan temizlik kampanyası kapsamında Nevşehir protokolü, gençler ve çocuklar ile birlikte çevre temizliği yaptı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:45
Nevşehir’de “Temiz Şehir Nevşehir” kampanyası başlatıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından daha temiz, daha yaşanılabilir bir kent için "Temiz Şehir Nevşehir" sloganıyla başlatılan temizlik kampanyası kapsamında Nevşehir protokolü, gençler ve çocuklar ile birlikte çevre temizliği yaptı.


Çevre bilincini arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek programa Nevşehir protokolünün yanı sıra gönüllü gençler, çocuklar ve vatandaşlar katılarak Kültür Park içerisinde çevre temizliği yaptı. Etkinlik öncesinde kampanyaya katılanlara Nevşehir Belediyesi tarafından tişört, şapka ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.


Nevşehir’in il oluşunun 65. yıl dönümünde başlattıkları bu kampanya ile gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanılabilir bir şehir bırakmak istediklerini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şehrimizi her açıdan güzelleştirmeye çalışıyoruz. Şehrin hangi noktasında bir sorunumuz varsa o sorunu çözmek için birlik ve beraberlik içerisinde bu şehrin sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz. Şehrimizde temizlik bilincini yaygınlaştırabilmek ve temiz şehir Nevşehir sloganı ile şehrimizin her bir noktasında hem parklarımızda hem sokaklarımızda hem caddelerimizde hülasa şehrin her bir noktasında var olabilecek temizlikle alakalı sorunlara ilgiyi çekebilmek ve bir farkındalık amacıyla böyle bir kampanyayı düzenledik” dedi.



“Nevşehir’in 65.yılında temizlik kampanyası başlatıldı”


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 20 Temmuz 1954 yılında il olan Nevşehir’in bugün il oluşunun 65.yıldönümü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve bundan sonra bu temizliğin gelenek haline gelmesini istediklerini söyledi. Arı, “Şehrimizin bugün 65.kuruluş yıldönümü biliyorsunuz. Bugün ile birlikte gelenek haline gelsin ki şehir bilinci ve şehirdeki vatandaşlarımızın bu duyarlılığı artması ve farkındalığın yüksek seviyede ulaşmasını sağlamak amacıyla inşallah nice 65.yılları ama bizim ömrümüz yetmez bizden sonraki kuşakların daha güzel daha temiz bir Nevşehir için bu tür faaliyetlerin önemini bir kez daha hissettirmiş olacağız. Şehrimiz Türkiye’ye hem şehirleşme anlamında hem de temizlik anlamında örnek şehir olacak. İnşallah temiz şehir Nevşehir daha da güzelleşecek” diye konuştu.


Nevşehir’de başlatılan temizlik kampanyasına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:45
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran, İngiltere'ye ait tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı
    1. İran, İngiltere'ye ait tankere..
    2. Fransa Bisiklet Turu
    3. Fadıloğlu, Küsget’teki asfalt..
    4. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    5. Rum gazetesi Politis'ten dikkat çeken..
    6. ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi Açılış..
    7. Nevşehir’de “Temiz Şehir Nevşehir”..
    8. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    9. Osmaniye’de çıkan orman yangınında bir..
    10. Boğaz’da lüks yat alev alev yandı
    11. Trabzonspor, kamp için Avusturya'ya..
    12. Kazadan yaralı kurtulan göçmenler..
    13. Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem
    14. Futbol: Hazırlık maçı
    15. Caretta yumurtalarının olduğu sahilde..
    16. Tarsus’ta iki kamyon çarpıştı: 2 ölü,..
    17. İstanbul Boğazı'nda yatta yangın
    18. Kosova’da muhalifler erken seçim..
    19. Kuşadası’nda 14’ü çocuk 48 kaçak..
    20. Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi..
    21. Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı..
    22. Maganda kurşunu kurbanı minik Eren son..
    23. Boğulmak üzere olan 3 çocuk kurtuldu,..
    24. Kocaeli'de bir çocuk denizde kayboldu
    25. Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unu anlattı:..
    26. Aracında hırsız var sandı, 'ayı' çıktı
    27. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
    28. Piknikçilerin mangal ateşinden yangın..
    29. Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı: 1..
    30. Düzce’de sel bölgesinde çalışmalar..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti