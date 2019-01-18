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Nevşehir'de taşımalı eğitime ara

18 Ocak 2019 Cuma 00:37
Nevşehir'de taşımalı eğitime ara

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kar yağışının ardından ortaya çıkan olumsuz koşullar nedeniyle il genelinde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin, karne gününde idari izinli sayılacakları bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanmadan dolayı köy, belde ve ilçelerden taşımalı eğitim sistemiyle ilçe ve il merkezine gelen öğrencilerin 18 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacakları belirtildi.

Açıklamada, "Yollarda görülen aşırı buzlanmanın her hangi bir olumsuzluğa meydan vermemesi için, il genelinde taşımalı sistemden yararlanan öğrenciler ile yine köy, belde ve ilçelerden il merkezindeki okullarına kendi imkanlarıyla gelen öğrenciler bir gün idari izinli sayılacaklardır. İdari izinli öğrencilerimiz hafta içi okullarından karnelerini alabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 00:37
  1. eğitime kar tatili
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