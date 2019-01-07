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Nevşehir'de sahte evrak operasyonu

Sahte evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:08
Nevşehir'de sahte evrak operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sahte evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu kişilere para karşılığı sahte nüfus cüzdanı, Birleşmiş Milletler UNHCR belgesi, sahte yol izin ve ikamet belgeleri düzenleyen, bankalardan kredi kartları çıkaran, banka kartlarını kullanarak harcama yapan ancak ödeme yapmayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, Afgan uyruklu oldukları tespit edilen zanlıların ikamet ettiği üç ayrı eve operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, çok sayıda sahte belge, mühür ve bu belgeleri basmakta kullanılan cihaz ile bilgisayar ele geçirildi.

Operasyonda, Afganistan uyruklu A.Ö, H.R.M, A.Ö, N.G. ve A.R.O. gözaltına alındı.

Haklarında, "Resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından işlem yapılan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Ö, H.R.M. ve A.R.O. tutuklandı, N.G. ve A.Ö. serbest bırakıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:08
  1. Nevşehir
  2. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  3. operasyon

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