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Nevşehir’de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Nevşehir’de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu su baskınlarına karşı belediye ekipleri seferber oldu.

11 Haziran 2019 Salı 21:37
Nevşehir’de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Nevşehir’de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu su baskınlarına karşı belediye ekipleri seferber oldu.


Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini arttırması üzerine il merkezindeki zemin katlarda bulunan çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Caddelerin adeta göle döndüğü Nevşehir’de belediye ekipleri seferber oldu. Başta İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olmak üzere Su ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı ev ve işyerlerine müdahale etti. Selin sürüklediği toprak yığınları nedeniyle kapanma noktasına gelen yollar kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açılırken, ekipler yoğun yağış nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdü.


Bu arada akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi’nde bulunan eski SK Hastanesi binasının çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri akşam saat 20.00 itibariyle son 3 saatte metre kareye düşen yağış miktarının 35,6 kg olduğunu açıkladı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 21:37
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