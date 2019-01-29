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Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

29 Ocak 2019 Salı 22:20
Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uçhisar-Göreme yolunda ilerleyen Ayşe Özkaya idaresindeki 50 HA 123 plakalı otomobil, Esentepe mevkisinde kontrolden çıkarak, 20 metrelik şarampole düştü.

Kazada, araçtaki Zeliha Öztürk hayatını kaybetti, sürücü Özkaya ile diğer 4 kadın yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar kaldırıldıkları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaşamını yitiren Öztürk'ün cenazesi de bulunduğu yerden çıkarılarak, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 22:20
  1. Nevşehir
  2. trafik kazası

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