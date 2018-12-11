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Nevşehir'de öğretim görevlilerine yönelik FETÖ operasyonu

Biri görevden ihraç edilmiş 4 öğretim görevlisi yakalandı

11 Aralık 2018 Salı 15:01
Nevşehir'de öğretim görevlilerine yönelik FETÖ operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri daha önce ihraç edilmiş 4 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğretim görevlileri M.Z.K, M.Ç. ve S.G.D. ile daha önce görevden ihraç edilen öğretim üyesi T.Y. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:01
  1. "FETÖ" operasyonu
  2. 4 gözaltı
  3. Nevşehir
  4. öğretim görevlisi

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