Nevşehir’de Ocak ayında 136 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ocak ayı konut satış rakamları açıklandı.18 Şubat 2019 Pazartesi 11:04
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ocak ayı konut satış rakamları açıklandı.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ocak ayı içerisinde Nevşehir’de 136 konut satışı gerçekleştirildi. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ocak ayında, Kırıkkale’de 289, Aksaray’da 337, Niğde’de 320, Nevşehir’de 136 ve Kırşehir’de 203 konutun satışının yapıldığı açıklandı.
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