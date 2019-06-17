Nevşehir’de Mayıs ayında 192 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı konut satış rakamları açıklandı.17 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı konut satış rakamları açıklandı.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Nevşehir’de Mayıs ayı içerisinde 192 konutun satışı gerçekleştirildiği belirtildi.TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamada, Kırıkkale’de 425, Aksaray’da 340, Niğde’de 464, Kırşehir’de 269 ve Nevşehir’de 192 konutun Mayıs ayında satışı yapıldığı açıklandı.
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