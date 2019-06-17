Nevşehir’de Mayıs ayında 192 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı konut satış rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı konut satış rakamları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Nevşehir’de Mayıs ayı içerisinde 192 konutun satışı gerçekleştirildiği belirtildi.TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamada, Kırıkkale’de 425, Aksaray’da 340, Niğde’de 464, Kırşehir’de 269 ve Nevşehir’de 192 konutun Mayıs ayında satışı yapıldığı açıklandı.

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