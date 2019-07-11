Nevşehir’de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar Avanos ilçesinde ağaçları kırarken, Gülşehir ilçesinde ise çatıların uçmasına neden oldu.

Nevşehir’de bu akşam saatlerinde başlayan rüzgarlı hava Nevşehir-Avanos yolunda toz bulutu oluşmasına neden oldu. Yolda araç sürücülerinin görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Avanos ilçesinde yaşanan etkili rüzgar sonrasında ise bazı ağaçlar yerinden sökülürken bazıları ise kırıldı. Avanos Belediyesi ekipleri kırılan ve sökülen ağaçları temizlemek için çalışma başlattı. Gülşehir ilçesinde ise kuvvetli rüzgar bazı apartmanların çatılarını söktü.